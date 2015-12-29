2. Ringelblumen sind die einzigen lebenden Pflanzen im Land der Toten

Die Tatsache, dass sie die einzigen lebenden Pflanzen sind, grenzt das Land der Toten vom Land der Lebenden ab. Vor Produktionsbeginn haben die Macher des Films durch Rechercheausflüge nach Mexiko erfahren, dass Ringelblumen eine bedeutende Rolle im Rahmen des Día de los Muertos spielen: Sie sollen dem Geist eines geliebten Menschen den Weg nach Hause weisen. Und dass sie wunderschön sind, schadet auch nicht.