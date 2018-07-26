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Ant-Man and the Wasp

12

1 Std. 58 Min.

26. Juli 2018

Abenteuer & Action, Comedy, Science Fiction, Superhelden

Während Scott Lang versucht, mit Privatleben und Superhelden-Pflichten zu jonglieren, wird er als Ant-Man mit Wasp auf eine dringende Mission entsandt, um Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften.

Einstufung: 12
Laufzeit: 1 Std. 58 Min.
Erscheinungsdatum: 26. Juli 2018

  • Regie

    Peyton Reed

  • Drehbuch

    Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari

  • Produzent

    Kevin Feige

  • Besetzung

    Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson

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