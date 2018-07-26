* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab 6,99 € pro Monat
* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab EUR 10,99 pro Monat
* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab CHF 9.90 pro Monat
Ant-Man and the Wasp
Während Scott Lang versucht, mit Privatleben und Superhelden-Pflichten zu jonglieren, wird er als Ant-Man mit Wasp auf eine dringende Mission entsandt, um Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften.
-
RegiePeyton Reed
-
DrehbuchChris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
-
ProduzentKevin Feige
-
BesetzungPaul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson