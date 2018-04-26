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Avengers: Infinity War
Kurz bevor der mächtige Thanos Tod und Verderben über das Universum bringt, riskieren die Avengers und ihre verbündeten Superhelden alles im größten Showdown aller Zeiten.
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RegieAnthony Russo, Joe Russo
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DrehbuchChristopher Markus, Stephen McFeely
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ProduzentKevin Feige
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BesetzungRobert Downey Jr., Chadwick Boseman, Mark Ruffalo, Karen Gillan, Chris Evans, Tom Hiddleston, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Don Cheadle, Elizabeth Olsen, Tom Holland