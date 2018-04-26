* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab 6,99 € pro Monat

* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab EUR 10,99 pro Monat

* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab CHF 9.90 pro Monat

Avengers: Infinity War

12

2 Std. 29 Min.

26. April 2018

Abenteuer & Action, Science Fiction, Superhelden

Kurz bevor der mächtige Thanos Tod und Verderben über das Universum bringt, riskieren die Avengers und ihre verbündeten Superhelden alles im größten Showdown aller Zeiten.

Einstufung: 12
Laufzeit: 2 Std. 29 Min.
Erscheinungsdatum: 26. April 2018

  • Regie

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Drehbuch

    Christopher Markus, Stephen McFeely

  • Produzent

    Kevin Feige

  • Besetzung

    Robert Downey Jr., Chadwick Boseman, Mark Ruffalo, Karen Gillan, Chris Evans, Tom Hiddleston, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Don Cheadle, Elizabeth Olsen, Tom Holland

Weitere Filme

Folge Disney auf:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube