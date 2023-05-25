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Arielle, die Meerjungfrau (2023)
In dieser atemberaubenden Live-Action-Verfilmung des beliebten Zeichentrick-Klassikers muss eine temperamentvolle Meerjungfrau ihrem Herzen folgen. Sie geht einen Pakt mit einer bösen Meerhexe ein, um das Leben an Land kennenzulernen, der sie aber letztlich in Lebensgefahr bringt. WARNUNG: Einige Sequenzen enthalten Blitzlicht-Effekte, die sich auf lichtempfindliche Zuschauer auswirken können.
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RegieRob Marshall
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DrehbuchDavid Magee, Rob Marshall, John Deluca
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ProduzentMarc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John Deluca
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BesetzungHalle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy