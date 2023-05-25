Arielle, die Meerjungfrau (2023)

In dieser atemberaubenden Live-Action-Verfilmung des beliebten Zeichentrick-Klassikers muss eine temperamentvolle Meerjungfrau ihrem Herzen folgen. Sie geht einen Pakt mit einer bösen Meerhexe ein, um das Leben an Land kennenzulernen, der sie aber letztlich in Lebensgefahr bringt. WARNUNG: Einige Sequenzen enthalten Blitzlicht-Effekte, die sich auf lichtempfindliche Zuschauer auswirken können.