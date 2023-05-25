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Arielle, die Meerjungfrau (2023)

6

2 Std. 15 Min.

25. Mai 2023

Fantasy, Kinder, Live Action, Musical, Liebesfilm

In dieser atemberaubenden Live-Action-Verfilmung des beliebten Zeichentrick-Klassikers muss eine temperamentvolle Meerjungfrau ihrem Herzen folgen. Sie geht einen Pakt mit einer bösen Meerhexe ein, um das Leben an Land kennenzulernen, der sie aber letztlich in Lebensgefahr bringt. WARNUNG: Einige Sequenzen enthalten Blitzlicht-Effekte, die sich auf lichtempfindliche Zuschauer auswirken können.

Einstufung: 6
Laufzeit: 2 Std. 15 Min.
Erscheinungsdatum: 25. Mai 2023

  • Regie

    Rob Marshall

  • Drehbuch

    David Magee, Rob Marshall, John Deluca

  • Produzent

    Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John Deluca

  • Besetzung

    Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy

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