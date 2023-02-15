Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Die Superhelden-Partner Scott Lang (Paul Rudd) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) sind zurück, um ihre Abenteuer als "Ant-Man and the Wasp" fortzusetzen. Gemeinsam mit Hopes Eltern Hank Pym (Michael Douglas) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) als auch Scotts Tochter Cassie (Kathryn Newton) erforschen Sie die Tiefen des Quantenreichs. Dabei stoßen sie auf allerlei seltsame neue Kreaturen und geraten in ein episches Abenteuer, das alle Grenzen sprengt, die sie bisher für möglich hielten. Unter der Regie von Peyton Reed und produziert von Kevin Feige und Stephen Broussard ist in ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA auch Jonathan Majors als Kang zu sehen.