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Coco

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1 Std. 46 Min.

30. November 2017

Animation, Familie, Fantasy, Musical

In Disney•Pixars außergewöhlichem Abenteuer geht ein Junge, der von einer großen Musikkarriere träumt, auf Reisen, um die Geheimnisse um die Geschichten und Traditionen seiner Ahnen zu lüften.

Einstufung: 0
Laufzeit: 1 Std. 46 Min.
Erscheinungsdatum: 30. November 2017

  • Regie

    Lee Unkrich

  • Produzent

    Darla K. Anderson

  • Besetzung

    Pablo Ribet Buse, Karlo Hackenberger, Heino Ferch, Ulrike Lau, Patrick Winczewski

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