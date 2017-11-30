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Coco
In Disney•Pixars außergewöhlichem Abenteuer geht ein Junge, der von einer großen Musikkarriere träumt, auf Reisen, um die Geheimnisse um die Geschichten und Traditionen seiner Ahnen zu lüften.
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RegieLee Unkrich
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ProduzentDarla K. Anderson
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BesetzungPablo Ribet Buse, Karlo Hackenberger, Heino Ferch, Ulrike Lau, Patrick Winczewski