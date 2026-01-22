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Gatto
In Disneys und Pixars neuem Original-Animationsabenteuer „Gatto“ beginnt der schlaue schwarze Kater Nero, nach Jahren des geschickten Manövrierens durch die von Kanälen durchzogene, abergläubische Stadt Venedig, sein bisheriges Leben infrage zu stellen. Doch als er bei Rocco, dem skrupellosen örtlichen Katzen-Mafiaboss, tief in der Kreide steht, gerät Nero in eine schwierige Lage. Er ist gezwungen, eine völlig unerwartete Freundschaft einzugehen – eine Verbindung, die ihn vielleicht endlich zu seiner wahren Bestimmung führt. Vorausgesetzt, Venedig macht ihm nicht vorher einen Strich durch die Rechnung. Bei „Gatto“ führt Enrico Casarosa Regie, produziert wird der Film von Andrea Warren – dem Filmemacherteam hinter dem Oscar®-nominierten Disney- und Pixar-Erfolg „Luca“. „Gatto“ startet am 4. März 2027 exklusiv in den Kinos.
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Toy Story 5
Die Spielzeuge sind zurück in Disney und Pixar’s „Toy Story 5“ und dieses Mal heißt es: Spielzeug trifft High-Tech. Der Job von Buzz, Woody, Jessie und ihren Freunden wird deutlich härter, als sie sich dieser völlig neuen Bedrohung im Kinderzimmer stellen müssen. Regie führt Andrew Stanton, Co-Regie Kenna Harris. Produzentin ist Lindsey Collins. Der Kinostart von „Toy Story 5“ ist am 23. Juli 2026.
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Vaiana
In der Realverfilmung des Oscar®-nominierten Animationsabenteuers folgt Vaiana dem Ruf des Ozeans und wagt sich zum ersten Mal über das Riff ihrer Heimatinsel Motunui hinaus. Gemeinsam mit dem berühmt-berüchtigten Halbgott Maui begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise über die Weiten des Meeres, um die Zukunft ihres Volkes zu sichern. „Vaiana“ entstand unter der Regie von Emmy®- und Tony Award®-Gewinner Thomas Kail („Hamilton“). Zuschauer können die beeindruckenden Bilder, Klänge und Songs von „Vaiana“ im Juli 2026 exklusiv in den Kinos erleben.
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Wie Verhext
In der brandneuen magischen Coming-of-Age-Geschichte „Disney’s Wie Verhext“ der Walt Disney Animation Studios entdeckt die impulsive, unkonventionelle Teenagerin Billie geheime magische Kräfte. Als sie diese versehentlich freisetzt, wird sie aus ihrem beschaulichen Vorstadtleben in ein spektakuläres Abenteuer katapultiert, das sie in das riesige Reich Hex führt. Billie schließt sich widerwillig mit ihrer vorsichtigen Mutter Alice zusammen und gemeinsam decken sie Familiengeheimnisse auf, die die Welt der Hexen für immer verändern könnten. Regie führen Fawn Veerasunthorn und Jason Hand, Co-Regie übernimmt Josie Trinidad. Produziert wird der Film von Roy Conli und Yvett Merino. „Disney’s Wie Verhext“ startet am 25. November 2026 exklusiv in den Kinos.