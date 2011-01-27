* Bitte Angebotsbedingungen beachten | Abo-Optionen schon ab 5,99 € pro Monat
TRON: Legacy
Als der größte Videospielmacher der Welt ein geheimes Signal aus einem digitalen Raum sendet, begibt sich sein Sohn auf eine persönliche Reise, um seinen lang verlorenen Vater zu retten. Mithilfe der furchtlosen Kriegerin Quorra erkunden Vater und Sohn ein unglaubliches Cyber-Universum und führen den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse.
RegieJoseph Kosinski
DrehbuchEdward Kitsis, Lee Sternthal, Steven Lisberger, Brian Klugman, Bonnie MacBird, Adam Horowitz
BesetzungJeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Anis Cheurfa, Serinda Swan, Yaya DaCosta, Elizabeth Mathis, Yurij Kis, Conrad Coates, Daft Punk, Ron Selmour