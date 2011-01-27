TRON: Legacy

Als der größte Videospielmacher der Welt ein geheimes Signal aus einem digitalen Raum sendet, begibt sich sein Sohn auf eine persönliche Reise, um seinen lang verlorenen Vater zu retten. Mithilfe der furchtlosen Kriegerin Quorra erkunden Vater und Sohn ein unglaubliches Cyber-Universum und führen den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse.