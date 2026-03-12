Freu dich auf zwei Nächte im 5 Sterne Disneyland® Hotel inklusive Halbpension** sowie drei Tage Eintritt für vier Personen.



Dein Gewinn beinhaltet:

4 Tickets für 3 Tage in beiden Disney ® Parks (Disneyland® Park & Disney Adventure World*)

2 Übernachtungen im 5 Sterne Disneyland ® Hotel inklusive Halbpension**

Disneyland® Paris

Freut euch auf mehr als 50 Attraktionen und atemberaubende Shows in zwei zauberhaften Disney® Parks, die jede Menge Spaß für Groß und Klein versprechen. In Disneyland® Paris erwacht der Disney Zauber zum Leben. In den beiden Disney® Parks könnt ihr die Lieblinge aus den Disney, Pixar, Star Wars™ und MARVEL Filmen treffen und in die berühmten Geschichten eintauchen. In den zahlreichen Themenrestaurants geht es für euch auf eine kulinarische Weltreise, auf der ihr kurz durchatmen könnt, bevor ihr euch in das nächste Abenteuer stürzt.

Am Abend wartet die Abendshow Disney Tales of Magic auf euch – mit einem großen Feuerwerk und vielem mehr.



Neu – World of Frozen

Seit dem 29.03.2026 könnt ihr das Königreich Arendelle selbst entdecken! Erlebt im neuen Themenbereich von Disney Adventure World* gemeinsam mit Elsa und Anna euer ganz persönliches Abenteuer.

In der neuen Attraktion Frozen Ever After segelt ihr mit einer musikalischen Bootsfahrt mitten hinein in das Abenteuer der Eiskönigin. Freut euch auf Spaß, bekannte Lieder und Nervenkitzel für die ganze Familie!

* Der Walt Disney Studios® Park heißt seit dem 29.03.2026 offiziell Disney Adventure World.



Disneyland® Hotel

Entdeckt das königliche Disneyland® Hotel!

Lasst im Disneyland® Hotel euer eigenes Märchen wahr werden: Diese königliche 5-Sterne-Residenz liegt direkt am Eingang des Disneyland® Parks. Übernachtet nur wenige Schritte von zauberhaften Attraktionen, Shows, Paraden und Momenten mit euren Disney® Figuren entfernt.

** Halbpension bestehend aus Frühstück im Hotel sowie zwei Verpflegungsgutscheinen „Half Board Premium“ pro Person, einlösbar wahlweise zum Mittag oder Abendessen. Die Halbpension beginnt mit dem Mittag oder Abendessen am Anreisetag und endet mit dem Frühstück am Abreisetag.