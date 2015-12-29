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Marvel Studios "Black Panther" fängt genau dort an, wo "Captain America: Civil War" endet. Im Film geht es um T'Challa, afrikanischer Prinz, der die Rolle des Königs seines Landes und des Superhelden Black Panthers inne hat. Als T'Challas Land und seine Kräfte als BLACK PANTHER durch einen alten Fein bedroht werden, steht das Schicksal Wakandas und der gesamten Welt steht auf dem Spiel.



Wakanda ist ein fiktionaler, unabhängiger afrikanischer Staat, der zu den technisch fortgeschrittensten der Welt zählt. Wakanda hat die wahre Größe seines technischen Fortschritts zum Schutz des Landes und seiner Bürger seit je her versteckt und sich vom Rest der Welt abgeschottet.