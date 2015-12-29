Entdecke die Welt von Wakanda - in Marvel's Black Panthers
Mit seinem Rekord-Startwochenende ist Black Panther die weltweite Nummer eins im Kino.
Der neuste Film des Marvel Cinematic Universe hatte den fünftbesten Start in der Geschichte des US-Kinos. Mit 97% positiven Bewertungen bei Rotten Tomatoes und Millionen Zuschauern weltweit sind sich Kritiker und Fans einig: diesen Film muss man gesehen haben.
Erfahre alles was du vorm Film wissen musst - mit unserer Spoiler-freien Zusammenfassung:
Marvel Studios "Black Panther" fängt genau dort an, wo "Captain America: Civil War" endet. Im Film geht es um T'Challa, afrikanischer Prinz, der die Rolle des Königs seines Landes und des Superhelden Black Panthers inne hat. Als T'Challas Land und seine Kräfte als BLACK PANTHER durch einen alten Fein bedroht werden, steht das Schicksal Wakandas und der gesamten Welt steht auf dem Spiel.
Wakanda ist ein fiktionaler, unabhängiger afrikanischer Staat, der zu den technisch fortgeschrittensten der Welt zählt. Wakanda hat die wahre Größe seines technischen Fortschritts zum Schutz des Landes und seiner Bürger seit je her versteckt und sich vom Rest der Welt abgeschottet.
Es ist eines der wenigen Orte, an denen Vibranium vorkommt - das Metal, aus dem Captain Americas Schild besteht. Der Besitz dieses wertvollen Metals beschleunigte Wakandas technologische und kulturelle Entwicklung enorm.
Entdecke Wakandas Einwohner
Wakanda hat sich aus einem gutem Grund vor der Welt versteckt und abgeschottet - um sich vor denen zu schützen, die hinter dem wertvollen Vibranium her sind. Das Metal ist der Grundstein für den Großteil von Wakandas Technologien - genau das macht es so wertvoll.
Black Panther Auf DVD, Blu-ray und als digitaler Download erhältlich.