Zoomania

Ein herzerwärmendes Comedy-Abenteuer, das in der modernen Tier-Metropole Zoomania spielt: Ein Schmelztiegel, in dem Tiere aus jedem Habitat zusammenleben. Ein Ort, an dem man - egal ob riesiger Elefant oder winzige Spitzmaus - alles sein kann. Doch Neuankömmling Officer Judy Hopps erkennt, dass man es als erster Hase in einer aus großen, toughen Tieren bestehenden Polizeitruppe nicht leicht hat. Entschlossen, sich zu beweisen, reißt sie sich darum, einen Fall zu lösen, auch wenn sie sich dafür mit dem schrägen Schwindler-Fuchs Nick Wilde verbünden muss, um den Kriminalfall zu knacken.