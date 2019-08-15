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A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando
Woody war sich immer sicher, wo er hingehört auf der Welt, und dass es seine Priorität ist, sich um sein Kind zu kümmern, ob das nun Andy ist oder Bonnie. Als Bonnies zum Spielzeug gewordenes neues Handarbeitsprojekt Forky sich selbst als „Abfall" bezeichnet, beschließt Woody deshalb, Forky zu zeigen, wie froh er sein kann, ein Spielzeug zu sein. Doch ein abenteuerlicher Roadtrip mit alten und neuen Freunden, darunter auch seine vor langer Zeit verschwundene Freundin Porzellinchen, zeigt Woody, wie groß die Welt für ein Spielzeug tatsächlich sein kann.
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RegieJosh Cooley
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DrehbuchAndrew Stanton, Stephany Folsom
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ProduzentMark Nielsen, Jonas Rivera
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BesetzungMichael Bully Herbig, Walter von Hauff, Alexandra Mink, Marc Oliver Schulze, Julian Manuel, Laura Jenni, Ulrike Jenni, Karim El Kammouchi, Michi Beck, Sonja Gerhardt, Christian Weygand, Petra Einhoff, Carin C. Tietze, Madeleine Stolze, Kathrin Gaube, Emily Davis, Rick Kavanian, Pierre Peters-Arnolds, Tobias Lelle, Astrid Polak