A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Woody war sich immer sicher, wo er hingehört auf der Welt, und dass es seine Priorität ist, sich um sein Kind zu kümmern, ob das nun Andy ist oder Bonnie. Als Bonnies zum Spielzeug gewordenes neues Handarbeitsprojekt Forky sich selbst als „Abfall" bezeichnet, beschließt Woody deshalb, Forky zu zeigen, wie froh er sein kann, ein Spielzeug zu sein. Doch ein abenteuerlicher Roadtrip mit alten und neuen Freunden, darunter auch seine vor langer Zeit verschwundene Freundin Porzellinchen, zeigt Woody, wie groß die Welt für ein Spielzeug tatsächlich sein kann.