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Black Panther
Der junge König T'Challa gerät in einen Konflikt mit einem alten Feind, der seine Heimat Wakanda und die ganze Welt gefährdet. Zu ihrer Rettung muss er die volle Macht des Black Panther entfesseln.
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RegieRyan Coogler
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DrehbuchRyan Coogler, Joe Robert Cole
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ProduzentKevin Feige
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BesetzungChadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba