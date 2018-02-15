* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab 6,99 € pro Monat

* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab EUR 10,99 pro Monat

* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab CHF 9.90 pro Monat

Black Panther

12

2 Std. 14 Min.

15. Februar 2018

Abenteuer & Action, Science Fiction, Superhelden

Der junge König T'Challa gerät in einen Konflikt mit einem alten Feind, der seine Heimat Wakanda und die ganze Welt gefährdet. Zu ihrer Rettung muss er die volle Macht des Black Panther entfesseln.

Einstufung: 12
Laufzeit: 2 Std. 14 Min.
Erscheinungsdatum: 15. Februar 2018

  • Regie

    Ryan Coogler

  • Drehbuch

    Ryan Coogler, Joe Robert Cole

  • Produzent

    Kevin Feige

  • Besetzung

    Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba

Weitere Filme

Folge Disney auf:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube