Bist du bereit für den ultimativen Showdown?
Der Weg zu Avengers: Infinity War ...
Zehn Jahre, über fünfzehn Filme und unzählige Figuren aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) – zu sagen, wir freuen uns auf den Film, wäre eine Untertreibung galaktischer Ausmaße.
Wir haben für dich eine Liste der bisherigen Filme in der Reihenfolge ihres Erscheinens, eine Übersicht über die Figuren, und wir liefern dir sogar einen Überblick über die Infinity-Steine …
Phase 1
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Iron Man (2008)
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Der unglaubliche Hulk (2008)
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Iron Man 2 (2010)
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Thor (2011)
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Captain America (2011)
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Avengers gemeinsam unbesiegbar (2012)
In Phase eins des MCU wurden einige bei Fans unheimlich beliebte Figuren vorgestellt. Gleichzeitig wurde die Bühne für die nächsten Jahre bereitet. Wir haben zwei Infinity Steine kennengelernt, den Tesserakt (Raumstein) in „Captain America“ und den Gedankenstein in „Marvel’s The Avengers“. In der letzten Szene nach dem Abspann konnten wir außerdem einen ersten Blick auf Thanos werfen, eine drohende Gefahr. Im bevorstehenden „Avengers: Infinity War“ will er Chaos und Verwüstung säen.
Phase 2
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Iron Man 3 (2013)
- Thor – The Dark Kingdom (2013)
- The Return of the First Avenger (2014)
- Guardians of the Galaxy (2014)
- Avengers: Age of Ultron (2015)
- Ant-Man (2015)
In Phase 2 erfahren wir allmählich, wie groß das MCU ist. Es kommen neue Figuren wie Falcon, die Guardians of the Galaxy, Ant-Man und andere hinzu. Außerdem entdecken wir zwei weitere Infinity Steine: den Äther (Realitätsstein) in „Thor - The Dark Kingdom“ und den Stein der Macht in „Guardians of the Galaxy“.
Phase 3
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The First Avenger: Civil War (2016)
- Doctor Strange (2016)
- Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Thor: Tag der Entscheidung (2017)
- Black Panther (2018)
Mit Phase 3 ging der bisher größte Ruck durch das MCU. Nach „The First Avenger: Civil War“ ist das Bündnis der Avengers gespalten, und mit Doctor Strange hielt Magie Einzug in das Universum. Spider-Man und Black Panther sorgten für zusätzlichen Schwung. (Ach ja, haben wir schon erwähnt, dass Thor seinen Hammer verliert und in neuem Look auftritt?). In „Doctor Strange“ tauchte ein weiterer Infinity-Stein auf, das Auge von Agamotto (Zeitstein), womit wir insgesamt bei fünf stehen ... bleibt nur noch einer zu entdecken.
Da sich schon so viel ereignet hat, ist kaum vorstellbar, dass die größte Vereinigung von Superhelden noch irgendetwas erschüttern könnte. Es sei denn, ein intergalaktischer Tyrann setzt sich in den Kopf alle sechs Infinity-Steine zu sammeln, und macht sich auf den Weg zur Erde ...
...oh.
Hier eine hilfreiche Zusammenfassung der aktuellen Aufenthaltsorte aller Infinity Steine:
Der Raumstein wurde zuletzt gegen Ende von „Thor: Tag der Entscheidung“ gesehen und vom allzeit hinterhältigen Loki gesichtet.
Der Gedankenstein ist nach wie vor sicher im Kopf von Vision verwahrt, wo er am Ende von „The First Avenger: Civil War“ zu sehen war.
Den Realitätsstein hatte zuletzt der Collector am Ende von „Thor – The Dark Kingdom“.
Der Powerstein war am Ende von „Guardians of the Galaxy“ auf Xandar.
Der Zeitstein befindet sich immer noch sicher in der Obhut von Doctor Strange.