Phase 3

The First Avenger: Civil War (2016)



(2016) Doctor Strange (2016)

(2016) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

(2017) Spider-Man: Homecoming (2017)

(2017) Thor: Tag der Entscheidung (2017)

(2017) Black Panther (2018)

Mit Phase 3 ging der bisher größte Ruck durch das MCU. Nach „The First Avenger: Civil War“ ist das Bündnis der Avengers gespalten, und mit Doctor Strange hielt Magie Einzug in das Universum. Spider-Man und Black Panther sorgten für zusätzlichen Schwung. (Ach ja, haben wir schon erwähnt, dass Thor seinen Hammer verliert und in neuem Look auftritt?). In „Doctor Strange“ tauchte ein weiterer Infinity-Stein auf, das Auge von Agamotto (Zeitstein), womit wir insgesamt bei fünf stehen ... bleibt nur noch einer zu entdecken.



Da sich schon so viel ereignet hat, ist kaum vorstellbar, dass die größte Vereinigung von Superhelden noch irgendetwas erschüttern könnte. Es sei denn, ein intergalaktischer Tyrann setzt sich in den Kopf alle sechs Infinity-Steine zu sammeln, und macht sich auf den Weg zur Erde ...