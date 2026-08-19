Bluey: Der Film

Hurra! „Bluey: Der Film“ kommt am 6. August 2027 auf die große Leinwand. Der CG-animierte Film basiert auf der beliebten Serie über Bluey, eine liebenswerte, unermüdliche Blue-Heeler-Hündin, die mit ihrer Mum, ihrem Dad und ihrer kleinen Schwester Bingo zusammenlebt. Die Geschichte erzählt von einem ereignisreichen Tag, an dem eine große Überraschung das Leben von Bluey und ihrer Familie völlig auf den Kopf stellt. „Bluey: Der Film“ stammt aus der Feder von Serienschöpfer Joe Brumm, der auch Regie führt. Produziert wird der Film von Ludo Studio in Zusammenarbeit mit BBC Studios, der Verleih erfolgt durch Walt Disney Studios. Produzentin des Films ist Amber Naismith, Co-Regie führt Richard Jeffery. Zu den Executive Producern zählen Joe Brumm, Charlie Aspinwall und Daley Pearson für Ludo Studio sowie Justine Flynn für BBC Studios.