Wie kannst du deinen Vorteil einlösen?

Nach Erhalt deiner persönlichen Codes an die mit deinem Disney+ Konto verknüpfte E-Mail Adresse kannst du diese ganz einfach einlösen:

So funktioniert's:

Pro Anfrage bekommst du zwei Vorteilspakete direkt in dein Postfach – genug für dich und eine Begleitung. Jedes Paket besteht aus einem Ticketcode und einem Snackcode: Den Ticketcode löst du bei CinemaxX online oder an der Kinokasse ein, den Snackcode an der Verpflegungstheke.

Pro Vorteilspaket gibt's: einen Gutscheincode für ein Kinoticket zum Preis von 5 € (zzgl. evtl. anfallender Gebühren), einen Gutscheincode für eine kleine Portion Popcorn und ein Softgetränk (0,3 l) zum Preis von 5 € – insgesamt für 10 €.

Gültig ausschließlich dienstags, innerhalb der regulären Aufführungszeiten.

Bis zu zwei Vorteilspakete pro Woche – perfekt, um den Kino Dienstag mit jemandem zu teilen.

Die Vorteilscodes sind nach Erhalt zur Einlösung an einem Dienstag für mindestens zwei Wochen gültig.

Welche Filme sind dabei?

Dein Vorteil gilt für eine große Auswahl an Filmen, von:

Disney

Pixar

Marvel

Star Wars

20th Century Studios

Searchlight Pictures

Wo kannst du einlösen?

In allen CinemaxX Kinos in Deutschland – gültig für aktuelle Filme im Verleih der Walt Disney Company. Die Liste der jeweils aktuell verfügbaren Filme findest du auf der Disney+ Kino Dienstag Aktionsseite von CinemaxX.

Wichtige Hinweise

Vorteilscodes: Du erhältst mit jeder Anforderung vier persönliche Codes per E-Mail – zwei Ticketcodes und zwei Snackcodes, zusammen zwei Vorteilspakete für dich und eine Begleitung. Die Ticketcodes kannst du bei einem CinemaxX Kino online oder an der Kasse einlösen, die Snackcodes an der Verpflegungstheke des jeweiligen CinemaxX Kinos.

Gültigkeit: Die Codes sind ausschließlich dienstags innerhalb der regulären Aufführungszeiten einlösbar und gelten jeweils für eine Person.

Film und Format: Der Gutschein gilt für alle Sitzplatzkategorien sowie für 2D- und 3D-Vorstellungen, einschließlich Überlänge.

Zusammensetzung: Mit dem Ticketcode (5 €) kann das Kinoticket (zzgl. evtl. Anfallender Gebühren) erworben werden, mit dem Snackcode (5 €) eine kleine Portion Popcorn sowie ein Softgetränk (0,3 l). Beide Codes gehören zusammen und müssen beim selben Kinobesuch eingelöst werden.

Wöchentliches Limit: Pro Woche können von Disney+ Abonnenten mit aktivem Disney+ Abo maximal zwei Vorteilspakete (je ein Ticket- und ein Snackcode) angefordert und eingelöst werden.

Filmauswahl: Gültig nur für aktuelle in CinemaxX Kinos aufgeführte Filme der Walt Disney Company.

Einlösbarkeit: Einlösbar in allen CinemaxX Kinos in Deutschland. Ein bestimmter Sitzplatz zu einer bestimmten Uhrzeit kann bei vollständiger Belegung des gewählten Kinos nicht garantiert werden. Bei Verlust oder Nichtinanspruchnahme erfolgt keine Erstattung oder Ersatz. Die Gutscheincodes sind nach Erhalt zur Einlösung an einem Dienstag für mindestens zwei Wochen gültig.

Nicht kombinierbar: Die Codes können nicht mit anderen Werbe- oder Rabattaktionen kombiniert werden. Verbot der Weitergabe: Der Verkauf, die Weitergabe oder die Vervielfältigung der Codes ist untersagt.

Weitere Bestimmungen: Die Promotionaktion steht in keinem Zusammenhang mit den vertraglichen Leistungen des Disney+ Abonnements. Nur solange der Vorrat reicht. Es gelten die in der E-Mail mit den Vorteilscodes kommunizierten Bedingungen und ergänzend die CinemaxX Ticketshop-AGB.