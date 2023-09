Disney Create 100

Unikat mit Micky Maus von Maison Margiela Recicla

Gestiftet von Maison Margiela

Dieses Unikat mit einer typischen Micky Maus Illustration wurde ursprünglich in den 1980er Jahren in Los Angeles aufgespürt. Vom Atelier Maison Margiela in Paris wurde es als Teil der Recicla-Linie aufgearbeitet und in der Kollektion Co-Ed 2023 präsentiert.