Disney Wonder of Friendship - The Experience

Seit einem Jahrhundert zeigt uns Disney, dass nichts unmöglich ist, wenn man Freunde an seiner Seite hat. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von unzertrennlichen Freunden, dynamischen Duos und ungleichen Kumpel öffnet Disney die Türen zu einem atemberaubenden, multisensorischen Pop-Up Erlebnis.

Betrete mit deinen Freunden eine Welt voller schöner und bezaubernder Installationen. Bei dem Event kannst du in die Welt der Disney Figuren, Geschichten und Freundschaften eintauchen. Erlebe Abenteuer im geheimnisvollen Garten von Alice im Wunderland. Finde deine Balance an den Ufern der Lilo & Stitch Ohana Bay. Sage Hallo zu einem Leben ohne Sorgen in der König der Löwen Musik-Oase. Und tauche ein in das Universum von Micky und seinen Freunden.

Dieses Erlebnis wird dich mit unglaublichen Erinnerungen und einmaligen Fotos, die deine Freundschaften feiern, begeistern.

Diese Veranstaltung wird für 18+ empfohlen. Jugendliche unter 18 Jahren können tagsüber in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Weitere Einzelheiten werden folgen, sobald der Kartenverkauf 2023 beginnt.